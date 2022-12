Eng mit dem Schlosskrug verbunden: die frühere Inhaberin Melitta Mögenburg, Karin Horst, die von der ersten Stunde an dabei war und jetzt im Ruhestand ist, sowie Küchenmitarbeiterin Helgart Scheibe (vorn, von links), Koch Falko Ott, Restaurantfachfrau Monika Mögenburg und Inhaber Jens Mögenburg (hinten von links) im prächtigen Aurora-Zimmer.

Quedlinburg/MZ - Zu den Weihnachtsfeiertagen wird im „Schlosskrug am Dom“ auf dem Quedlinburger Stiftsberg wieder Hochbetrieb herrschen. Wie in den Jahren zuvor werden Jens und Monika Mögenburg und ihr Team die Gäste in den drei Gasträumen mit den insgesamt 100 Plätzen begrüßen – zum letzten Mal zu einem Weihnachtsessen.