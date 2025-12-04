Edith Herrmann aus Harzgerode ist vor ein paar Tagen 100 Jahre alt geworden. Im Gespräch mit der MZ geht's um Höhen und Tiefen, „die schönste Stadt der Welt“ und einen Selbstversuch im Pflegeheim.

Harzgerode/MZ. - Wenn Edith Herrmann von Paris erzählt, vom Künstlerviertel Montmartre, der auf dem höchsten Punkt der Stadt thronenden Basilika Sacré-Coeur und dem atemberaubenden Ausblick, dann leuchten ihre Augen. Dreimal war sie in Frankreich. „Ich habe alle Hauptstädte gern angesehen. London, Madrid … Aber Paris ist die schönste Stadt der Welt.“ Herrmann mag die Sprache – „das klingt schon alles wie Musik“ –, die Franzosen und ihre Lebensart – das Savoir-vivre. Doch so gern Herrmann auf Reisen ging, so sehr zog es sie immer wieder nach Hause – nach Harzgerode: in die Stadt, in der sie geboren wurde. 1925.