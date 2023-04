Tierquäler im Harz Hundehalter warnen vor Giftködern in einem großen Umkreis

Hundebesitzer aus Gernrode, Bad Suderode, Rieder, Neinstedt und Stecklenberg sind in Sorge, weil Giftköder ausgelegt sein sollen. Was sie berichten und was Spaziergänger gesehen haben.