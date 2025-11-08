Ein mechanisches Bergwerk, ein historisches Konvolut mit Seltenheitswert und ein Geschenk, das mit einem Kaiser in Verbindung steht, sollen bei der nächsten Auktion im Kunst- und Aktionshaus Quedlinburg versteigert werden. Warum sie etwas Besonderes sind.

Historische Schätze und ein guter Zweck: Was in Quedlinburg unter den Hammer kommt

Kunst- und Auktionshaus-Inhaber Henry Thurisch vor dem mechanischen Bergwerk, das bei der nächsten Auktion versteigert werden soll.

Quedlinburg/MZ. - Dass Quedlinburg auch lange Garnisonsstadt gewesen ist, zeigt die Ausstellung zur Militärgeschichte während der Kaiserzeit, die der Garnisonsverein in seinem Domizil am Schiffbleek präsentiert. Wenn bei der nächsten Auktion im Kunst- und Auktionshaus Quedlinburg am Samstag, 15. November, der Hammer fällt, steht auch ein kleiner Nachlass zu Versteigerung, der eng mit diesem Teil der Quedlinburger Geschichte verbunden ist.