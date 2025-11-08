Nach einer Absenkung von 40,5 Prozent auf 39,5 im letzten Jahr ist für 2026 ein Anstieg auf 43,83 Prozent vorgesehen. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld muss noch elf Millionen Euro Sparpotenzial suchen. Ein fast unmögliches Unterfangen. Was Landrat Andy Grabner kritisiert.

„Der Fehler liegt einfach im System“ - Landkreis Anhalt-Bitterfeld erhöht die Kreisumlage

Die Sekundarschule „An der Rüsternbreite“ ist mit 784.000 Euro die zweitgrößte Hochbaumaßnahme des Landkreises Anhalt-Bitterfeld im Jahr 2026.

Köthen/MZ. - Der Aufschrei im Kreistagssitzungssaal in Köthen hielt sich in Grenzen, denn die Bürgermeister der Kommunen waren in einem Schreiben vorab bereits informiert worden. Sie hatten den Schock demnach bereits vor der Sitzung des Kreistages am Donnerstagabend verkraftet.