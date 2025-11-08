Kommunalfinanzen „Der Fehler liegt einfach im System“ - Landkreis Anhalt-Bitterfeld erhöht die Kreisumlage
Nach einer Absenkung von 40,5 Prozent auf 39,5 im letzten Jahr ist für 2026 ein Anstieg auf 43,83 Prozent vorgesehen. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld muss noch elf Millionen Euro Sparpotenzial suchen. Ein fast unmögliches Unterfangen. Was Landrat Andy Grabner kritisiert.
08.11.2025, 09:00
Köthen/MZ. - Der Aufschrei im Kreistagssitzungssaal in Köthen hielt sich in Grenzen, denn die Bürgermeister der Kommunen waren in einem Schreiben vorab bereits informiert worden. Sie hatten den Schock demnach bereits vor der Sitzung des Kreistages am Donnerstagabend verkraftet.