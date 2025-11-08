Die Vetter GmbH aus Salzfurtkapelle erhält einen Sonderpreis von der Oskar-Patzelt-Stiftung: Damit wird einmal mehr die Entwicklung des Familienunternehmens hervorgehoben.

Anrufbus war einst ein Novum: Vetter GmbH aus Salzfurtkapelle wird in Düsseldorf mit Preis für Mittelstand geehrt

Geschäftsführer Wolfdietrich Vetter (r.) mit seiner Frau Birgit und dem Prokuristen Fabian Watzke nach der Ehrung in Düsseldorf

Salzfurtkapelle/MZ. - Vor sage und schreibe 35 Jahren hat die Vetter GmbH in Salzfurtkapelle den Anrufbus ins Leben gerufen – damals nicht nur ein Novum in Mitteldeutschland. Mittlerweile wird diese Form der Flexibilität im öffentlichen Personennahverkehr deutschlandweit anerkannt – und der hiesige Busbetrieb war dafür der Vorbereiter. Mit einer Mobilitäts-App hat das Unternehmen inzwischen die wirtschaftlichen und technischen Voraussetzungen für den Erhalt dieses Fahrgast-Angebotes in der Region geschaffen.