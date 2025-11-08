Eine Anerkennung für den Busbetrieb Anrufbus war einst ein Novum: Vetter GmbH aus Salzfurtkapelle wird in Düsseldorf mit Preis für Mittelstand geehrt
Die Vetter GmbH aus Salzfurtkapelle erhält einen Sonderpreis von der Oskar-Patzelt-Stiftung: Damit wird einmal mehr die Entwicklung des Familienunternehmens hervorgehoben.
08.11.2025, 09:00
Salzfurtkapelle/MZ. - Vor sage und schreibe 35 Jahren hat die Vetter GmbH in Salzfurtkapelle den Anrufbus ins Leben gerufen – damals nicht nur ein Novum in Mitteldeutschland. Mittlerweile wird diese Form der Flexibilität im öffentlichen Personennahverkehr deutschlandweit anerkannt – und der hiesige Busbetrieb war dafür der Vorbereiter. Mit einer Mobilitäts-App hat das Unternehmen inzwischen die wirtschaftlichen und technischen Voraussetzungen für den Erhalt dieses Fahrgast-Angebotes in der Region geschaffen.