Die Feuerwehr Königerode ist in der Stadt Harzgerode seit sechs Jahren hauptverantwortlich für die Tierrettung. Wie das abläuft und was die Tierretter alles zu tun haben.

Königerode/MZ. - Wenn die Feuerwehr in Königerode Bilanz zieht, dann geht es auch immer um Tiere in Not. Seit etwa sechs Jahren ist sie die für die Tierrettung hauptverantwortliche Ortswehr in der Stadt Harzgerode. 13-mal sind die Tierretter im vergangenen Jahr ausgerückt. Das ist nicht wenig, aber auch nicht übermäßig viel. „Wir haben uns bei zehn Einsätzen rum eingependelt“, sagt Königerodes Ortswehrleiter Enrico Kautz.