Die Aktion „Weihnachtsengel“ der Stiftergemeinschaft Harz geht in die zweite Runde: An besonderen Weihnachtsbäumen in Geschäftsstellen der Harzsparkasse hängen Kugeln mit Wünschen von Mädchen und Jungen - und jeder kann beim Erfüllen helfen.

Herzenswünsche in Kugeln von Quedlinburg bis Wernigerode: Berührende Weihnachtsaktion der Stiftergemeinschaft

In der Harzsparkassen-Geschäftsstelle am Markt in der Welterbestadt sind am Weihnachtsbaum Kugeln mit Wünschen von Kindern aus dem Bereich Quedlinburg angebracht.

Landkreis Harz/MZ. - Es sind besondere Weihnachtsbäume, die in den Hauptgeschäftsstellen der Harzsparkasse in Quedlinburg, Wernigerode und Halberstadt sowie in den Geschäftsstellen in Thale, Blankenburg und Osterwieck stehen. Geschmückt sind sie unter anderem mit durchsichtigen Kugeln – gefüllt mit Wünschen von Kindern aus dem Landkreis Harz.