Alternde Heizungen und seit Wochen eisige Temperaturen fordern derzeit die Handwerksbetriebe im Harz heraus. Fehlende Ersatzteile erschweren die Arbeit ebenso. Was das für Kunden bedeutet.

Heizung defekt? So lange warten Kunden im Harz derzeit auf einen Monteur

Heizungsanlagen, die nach der Wende eingebaut wurden, haben jetzt ihr Ende erreicht und fallen reihenweise aus.

Landkreis Harz/MZ. - Temperaturen um oder unter dem Gefrierpunkt, und das seit Wochen - ein Heizungsausfall kann da schnell zum großen Problem werden. Eine Frau aus Westerhausen berichtet der MZ, dass sie drei Wochen lang in einem kalten Haus wohnen musste, weil niemand die fünf Jahre alte Heizungsanlage habe reparieren können. Mittlerweile habe sie einen Auftrag für eine komplett neue Heizung ausgelöst: „Vier Wochen sind einfach zu doll bei dem Wetter.“