Engagement für Anhalt Hausorden in Ballenstedt: Ritterschlag für ehrenamtliches Engagement
Zum Hausorden Albrecht der Bär gehören nicht nur Mitglieder europäischer Adelsfamilien. In seinen Reihen finden sich auch ganz normale Ballenstedter Bürger.
10.09.2025, 12:00
Ballenstedt/MZ. - Ein Urenkel des letzten Deutschen Kaisers Wilhelm II., ein Scheich aus Dubai, Herzöge und Prinzessinnen aus Spanien und Italien - die Namensliste der 83 Mitglieder des Hausordens Albrecht der Bär ist lang und international. Und mittendrin: Bürger aus Ballenstedt, Quedlinburg und Alexisbad.