Zum Hausorden Albrecht der Bär gehören nicht nur Mitglieder europäischer Adelsfamilien. In seinen Reihen finden sich auch ganz normale Ballenstedter Bürger.

Eduard Prinz von Anhalt (r.) hat im Rahmen der Investitur des Hausordens der Askanier Ballenstedter Bürger für ihr Engagement für Anhalt gewürdigt.

Ballenstedt/MZ. - Ein Urenkel des letzten Deutschen Kaisers Wilhelm II., ein Scheich aus Dubai, Herzöge und Prinzessinnen aus Spanien und Italien - die Namensliste der 83 Mitglieder des Hausordens Albrecht der Bär ist lang und international. Und mittendrin: Bürger aus Ballenstedt, Quedlinburg und Alexisbad.