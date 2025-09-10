In Dessau-Nord hat es eine Havarie an einem Mischwasserkanal gegeben. Die Folgen sind massiv.

Schwere Havarie in Dessau-Nord - Alexandrastraße muss ab sofort und für viele Wochen gesperrt werden

Dessau/MZ - Wegen einer Havarie am Mischwasserkanal muss die Alexandrastraße in Dessau-Nord ab sofort voll gesperrt werden. Das haben die Stadtwerke am Mittwoch mitgeteilt.

Die Sperrung wird voraussichtlich mindestens zwei Monate dauern, kann sich aber je nach Schadenslage weiter verlängern. Mit der sofortigen Sperrung soll verhindert werden, dass sich die Schäden am Kanal und an der Fahrbahn weiter ausweiten.

„Die Deswa prüft derzeit den genauen Umfang der Schäden und bereitet die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen vor“, erklärte eine Stadtwerke-Sprecherin. Ziel sei es, die Reparaturarbeiten so schnell und effizient wie möglich umzusetzen und die Einschränkungen für Anwohner und Autofahrer zu begrenzen.

Für die Müllentsorgung gilt während der Sperrung ein geänderter Ablauf: Anwohner werden gebeten, ihre Abfallbehälter zur Entleerung vor die Absperrung im Bereich der Alexandrastraße, Einmündung Hebbelstraße und Heinrich-Heine-Straße zu stellen.