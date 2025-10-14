Vom Kinderlauf bis zum anspruchsvollen Rosstrappenlauf XXL – am 26. Oktober 2025 findet in Thale der 57. Harzlauf statt. Hunderte Teilnehmer werden erwartet, die sich auf viele Höhenmeter und Naturpfade freuen dürfen. Jetzt online anmelden und Teil des traditionsreichen Crosslaufs im Bodetal werden!

Harzlauf Thale 2025: Jetzt anmelden für den legendären Crosslauf im Bodetal

Thale/MZ/son. - Es ist längst Tradition, dass der Harzlauf immer am letzten Oktober-Sonntag stattfinden; in diesem Jahr ist es der 26. Oktober. Dann laden der SV Stahl Thale und die Stadt Thale zur bereits 57. Auflage des Crosslauf-ähnlichen Geländelaufs ein.