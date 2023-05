Deutscher Mühlentag in Falkenstein

Viele Besucher nutzten am Pfingstmontag die Gelegenheit, sich die Turmwindmühle Endorf anzusehen.

Endorf/MZ - „1994 sah das schon so schön aus“, sagt eine Frau staunend, die sich in der Turmwindmühle Endorf eine Tafel ansieht, mit der von der Sanierung dieser Mühle erzählt wird. In den 90ern sei sie schon hier gewesen, jetzt noch einmal, sagt sie.