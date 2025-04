Hedersleben/MZ/son. - Das Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode (PKOW) gibt am Freitag, 2. Mai, um 18 Uhr ein Gastspiel im Kloster Hedersleben und entführt die Besucher mit „Die Harz Saga“ in die Welt der Elfen, Zwerge und Geister.

Auch interessant: Wohnen statt lernen: Was auf einstigem Schulgelände in Hedersleben entstanden ist

Seit jeher begegnen sich im Harz mächtige Herzöge, mutige Helden, geheimnisvolle Hexen, teuflische Wesen, zwielichtige Zwerge und rauflustige Räuber – die Sage von der Rosstrappe und die Walpurgisnacht zählen zu den bekanntesten Erzählungen. Der Komponist, Pianist und Kabarettist Christoph Reuter hat sechs bekannte und weniger bekannte Harz-Sagen auf sinfonische Weise und in einem cineastischen Stil vertont. Als Erzähler wird der legendäre Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode zum Leben erweckt. Zudem werden eigens angefertigte Illustrationen der Künstlerin Sabine Riemenschneider projiziert.

Drei Aufführungen an drei Tagen im Harz

Die erste Harz-Saga-Aufführung in dieser Woche findet am 1. Mai um 18 Uhr im Konzerthaus Liebfrauen in Wernigerode statt. Tags darauf ist das Gastspiel hinter den historischen Klostermauern Hederslebens. Und am 3. Mai um 19.30 Uhr ist die Saga in der Martini-Kirche in Stolberg zu hören.

Lesen Sie auch: Bären-Nachwuchs in Thale – wie die Kleinen ihre Außenanlage entdecken

„Die Harz-Saga ist eine Veranstaltung für die ganze Familie, geeignet für Kinder und Erwachsene“, so das PKOW. Tickets zu 25 Euro (ermäßigt 10 Euro, Kinder unter 6 Jahren frei) gibt es unter www.pkow.de sowie ab einer Stunde vor Beginn an der Abendkasse.