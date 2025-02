Die Keunecke Feinkost GmbH in Ballenstedt will weiter investieren. Neue Produkte stehen vor dem Verkaufsstart, eine neue Maschine soll die Mitarbeiter entlasten.

Badeborn/MZ. - Die deutsche Wirtschaft könnte 2025 im dritten Jahr in Folge weiter schrumpfen, schreibt die Mittelstands- und Wirtschaftsunion in ihrem aktuellen Konjunkturbrief, sie „schleppt sich durch die Stagnation“, stellte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin Mitte Dezember fest. „Wir gehen positiv in die Zukunft, es gibt keinen Stillstand bei uns“, sagt Ekkehard Heilemann, Geschäftsführer der Keunecke Feinkost GmbH mit Sitz im Ballenstedter Ortsteil Badeborn.