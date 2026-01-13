2026 wird für Rieder ein besonderes Jahr Harz-Dorf feiert 2026 großes Jubiläum - und will mit jungen Familien seine Zukunft sichern
Der Ballenstedter Ortsteil Rieder feiert 2026 sein 1090-jähriges Bestehen. Die Festvorbereitungen sind eine Herausforderung - womit das Dorf noch punkten will, erklärt Ortsbürgermeister Norbert Küster im Interview.
13.01.2026, 11:00
Rieder/MZ. - Das Jahr 2026 ist für den Ballenstedter Ortsteil Rieder ein besonderes: Das Dorf feiert sein 1090-jähriges Bestehen. Was in Rieder außerdem auf der Agenda steht, sagt Ortsbürgermeister Norbert Küster im MZ-Interview.