Zu wenig Schüler am Gymnasium Schulkrise in Thale: Warum Schüler nach zwei Jahren wechseln müssen

Wegen zu geringer Schülerzahlen werden am Europagymnasium Thale keine fünfte, siebte und neunte Klasse mehr gebildet. Schüler müssen nach zwei Jahren an eine andere Schule wechseln, was zu Protesten führt.