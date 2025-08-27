weather regenschauer
Einzigartige Plastik im Harz GutsMuths-Denkmal in Quedlinburg seit Jahrzehnten unvollständig: Das ist jetzt geplant

Ein Denkmal in der Welterbestadt erinnert an den in Quedlinburg geborenen Reformpädagogen und Begründer der Turnbewegung Johann Christoph Friedrich GutsMuths. Doch seit mehr als 70 Jahren fehlt hier ein Teil. Was jetzt vorgesehen ist.

Von Petra Korn 27.08.2025, 11:45
Das GutsMuths-Denkmal in Quedlinburg ist seit mehr als sieben Jahrzehnten unvollständig: Ein Teil der von Richard Anders geschaffenen Plastik fehlt.
Quedlinburg/MZ. - Durch den ebenfalls in Quedlinburg geborenen Bildhauer Richard Anders geschaffen, steht es seit mehr als 120 Jahren auf dem heutigen GutsMuths-Platz der Welterbestadt: das Denkmal, das an den Quedlinburger Reformpädagogen und Begründer der Turnbewegung Johann Christoph Friedrich GutsMuths erinnert. Das Denkmal zeigt ihn als Wanderer in Begleitung seines Lieblingsschülers Carl Ritter. Doch Anders‘ Plastik ist nicht komplett.