Vorwurf der Diskriminierung Wirbel um Amtsblattbeitrag der AfD zu Migrantenkindern in Dessau-Roßlau: Integrationskoordinator bietet Joachim Nothdurft Nachhilfe an

Im Jugendhilfeausschuss gab es scharfe Kritik an einem AfD-Beitrag im Amtsblatt der Stadt. Darin ging es um den Migrationsanteil in Dessau-Roßlauer Grundschulen. Welche Aussagen den Ausschuss auf die Palme brachten.