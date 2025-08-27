weather regenschauer
  4. Vorwurf der Diskriminierung: Wirbel um Amtsblattbeitrag der AfD zu Migrantenkindern in Dessau-Roßlau: Integrationskoordinator bietet Joachim Nothdurft Nachhilfe an

Im Jugendhilfeausschuss gab es scharfe Kritik an einem AfD-Beitrag im Amtsblatt der Stadt. Darin ging es um den Migrationsanteil in Dessau-Roßlauer Grundschulen. Welche Aussagen den Ausschuss auf die Palme brachten.

Von Heidi Thiemann 27.08.2025, 18:00
Im August-Amtsblatt erschien ein Beitrag der AfD zum Migrationsanteil in Dessau-Roßlöauer Grundschulen, der Wellen geschlagen hat.
Im August-Amtsblatt erschien ein Beitrag der AfD zum Migrationsanteil in Dessau-Roßlöauer Grundschulen, der Wellen geschlagen hat. (Foto: Thiemann)

Dessau-Rosslau/MZ. - Ein Plädoyer für Bildungsgerechtigkeit hatte Christian Altmann, Integrationskoordinator in der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau, im Jugendhilfeausschuss gehalten und bot Nachhilfe in der fachlichen Beurteilung von Diskriminierung an.