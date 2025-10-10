Das Konzept von „Dein Schopp“ überzeugt immer mehr Kommunen. In den Falkensteiner Ortsteilen Reinstedt und Meisdorf rücken die rund um die Uhr geöffneten Einkaufsläden immer näher.

Gute Chancen für Dorfläden in Reinstedt und Meisdorf

Sandy Hoppert (l.) und Marius Schiel, Betreiber des personallosen Einkaufsladens „Unser Schopp“, in der Gemeinde Muldestausee.

Meisdorf/MZ. - „Wir sind ein Team geworden“, sagt Michaela Schneider. Die Ortsbürgermeisterin von Reinstedt freut sich: Die Chancen, dass der Falkensteiner Ortsteil einen Dorfladen bekommt, stehen auch dank der vielen Einwohner, die für das Projekt werben, sehr gut.