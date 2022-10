Gruselige Gestalten treiben in Thale ihr Unwesen

Seit Freitag und bis Montag wird in Thale „Hexoween“ gefeiert. Höhepunkt ist der Gruselumzug, an dem sich mehrere Hundert Halloweenfans beteiligt haben.

Thale/MZ - Schreckenerregende Gestalten sind am Samstagabend gemeinsam mit gut gelaunten Hexen, Spielleuten, Stelzenläufern, Kindern mit Fackeln und zig weiteren Thalensern und Gästen vom Rathausplatz zum Kurpark gezogen. Es gab wieder den großen Gruselumzug, an dem sich mehrere Hundert Halloweenfans beteiligten.

Im Park war bereits seit dem Vormittag die Hexenmeile im vollen Gange: Es gab ein großes kulinarisches Angebot, Fahrgeschäfte, Stände zum Schnökern, Musik und ganz viel zu sehen.

Am Sonntag und Montag, 30. und 31. Oktober, geht die „Hexoween“-Party in Thale weiter: Die Hexenmeile im Kurpark ist jeweils ab 10 Uhr geöffnet. Der Sonntag startet noch vor Beginn des Marktes um 9.15 Uhr mit dem 54. Harzlauf; Start und Ziel befinden sich im Kurpark, oberhalb der Bühne. Für Unterhaltung sorgen mehrere Bands am Nachmittag und Abend. Am Montag gibt es unter anderem Countrymusik, Linedance, ein Kinderprogramm, und Stargast Tom Astor tritt um 16 Uhr auf.

Hier sind ein paar Impressionen vom Samstag:

"Hexoween"-Höhepunkt ist der Gruselumzug, an dem sich mehrere Hundert Halloweenfans beteiligten. Foto: M. Bein/dpa

Auf der Bühne im Kurpark gibt es Livemusik. Foto: K. Sonnemann

Schausteller bietet unter anderem Armbrustschießen an. Foto: K. Sonnemann

Im Kurpark werden Gerichte auch frisch über Feuer zubereitet - hier geht es gleich los. Foto: K. Sonnemann

Mitglieder der Gruppe "Schattenwelt Südharz" treiben in der Innenstadt von Thale und auf der Bühne im Kurpark ihr Unwesen. Foto: Bein/dpa

In Thale wird in diesem Jahr wieder erstmals uneingeschränkt und ohne Pandemieeinschränkungen das Halloween-Festival "Hexoween" veranstaltet. Foto: Bein/dpa

Buden und Fahrgeschäfte stehen bei "Hexoween" im Kurpark von Thale. Foto: Sonnemann