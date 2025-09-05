Jedes Jahr laden Jägerschaft, Harzklub und Country Club Ballenstedt zu einer besonderen Wanderung durch den Wald bei Ballenstedt ein. Am 6. September ist es wieder soweit.

Ballenstedt/MZ. - Der Rothirsch ist das größte Säugetier im Harz. Viel Wissenswertes über diese Spezies gibt es am Samstag, 6. September, in Ballenstedt zu erfahren. Dort lädt die Jägerschaft Quedlinburg gemeinsam mit dem Harzklub-Zweigverein und dem Countryclub Ballenstedt zu einer familientauglichen Rotwildwanderung durch den Wald um Ballenstedt ein.

„Kindern und Jugendlichen wollen wir die Natur erlebbar machen“, sagt Alexander Schröder, Leiter des Hegerings Ballenstedt. Erwachsene bekommen dazu ein paar Fakten an die Hand über die Lebensweise des Rotwilds - und was das eigentlich genau ist. Es wird auch erklärt, welchen Einfluss der Waldbau auf die Entwicklung dieser Tierart hat.

Die Rotwildwanderung findet alljährlich Anfang September statt. „Wir lassen uns jedes Jahr ein bisschen was anderes einfallen, aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse bleiben“, sagt Alexander Schröder. Auf unterhaltsame Art wird Wissen vermittelt und erklärt, warum Waldwirtschaft und Jagd auch in einem Spannungsverhältnis stehen können.

Startpunkt der etwa fünf Kilometer langen Wanderung ist die ehemalige Lungenklinik, um 15 Uhr geht's los. Die Tour endet am Hirschteich in Ballenstedt und klingt dort beim Country Club gemütlich aus.