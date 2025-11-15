Ein Irrtum, der Geschichte schrieb: Das Einhorn von Quedlinburg fasziniert seit über 350 Jahren. Nach einem Umzug durch die Stadt steht die Rekonstruktion des berühmten Knochenfundes nun an prominenter Stelle.

Großer Bahnhof für das Einhorn: Wo Teil der Geschichte von Quedlinburg jetzt präsentiert wird (mit vielen Bildern)

Der Umzug führte das „Einhorn von Quedlinburg“ auch über den Marktplatz der Welterbestadt.

Quedlinburg/MZ. - Großer Bahnhof für eine besondere Kuriosität: „Heute ist der Tag, wo das Einhorn wieder für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht“, sagt Bernd Junghans, Vorsitzender des Vereins „VerEinhorn“. Dieser hat das „Einhorn von Quedlinburg“ in die Welterbestadt geholt, wo es nun an exponierter Stelle zu sehen ist.