Die Ascherslebener Firma A.T.A. beliefert seit 20 Jahren namhafte Kunden weltweit mit Maschinenteilen. Die Komponenten wiegen zwischen 500 Kilogramm und 160 Tonnen. Produkte von der Eine stecken auch in einem Freizeitpark in Orlando.

Von Aschersleben bis nach Orlando: Die Firma A.T.A. exportiert Maschinenteile in die ganze Welt

Erst kürzlich ist bei der Ascherslebener Firma A.T.A. ein speziell entwickelter Schweißroboter vorgestellt worden, der insbesondere älteren Beschäftigten die Arbeit erleichtert.

Aschersleben/MZ - „Qualität ist, wenn der Kunde wiederkommt und nicht das Produkt.“ Das Schild an der Tür zur Verwaltung der Firma Anlagentechnik Aschersleben (A.T.A.) ist schon etwas verblichen. Es hängt ja auch schon dort, seit die Firma vor 20 Jahren gegründet wurde. Und es sei damals wie heute das Credo der Firma, sagt Gründer und Inhaber Norbert Buschmeier.