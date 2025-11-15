Wirtschaft im Salzlandkreis Von Aschersleben bis nach Orlando: Die Firma A.T.A. exportiert Maschinenteile in die ganze Welt
Die Ascherslebener Firma A.T.A. beliefert seit 20 Jahren namhafte Kunden weltweit mit Maschinenteilen. Die Komponenten wiegen zwischen 500 Kilogramm und 160 Tonnen. Produkte von der Eine stecken auch in einem Freizeitpark in Orlando.
15.11.2025, 09:00
Aschersleben/MZ - „Qualität ist, wenn der Kunde wiederkommt und nicht das Produkt.“ Das Schild an der Tür zur Verwaltung der Firma Anlagentechnik Aschersleben (A.T.A.) ist schon etwas verblichen. Es hängt ja auch schon dort, seit die Firma vor 20 Jahren gegründet wurde. Und es sei damals wie heute das Credo der Firma, sagt Gründer und Inhaber Norbert Buschmeier.