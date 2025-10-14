Umstrittenes Vorhaben im Harz Große Pläne, viele Fragen: Was Quedlinburger zum Zukunftsprojekt Morgenrot wissen wollen
Grüner Strom, ein Industriepark und Millionenversprechen – das Zukunftsprojekt Morgenrot sorgt in Quedlinburg für Gesprächsstoff. Doch wer will sich hier ansiedeln, woher kommt die Höhe der erwarteten Einnahmen? Was die Stadt auf diese und weitere Bürgerfragen antwortet.
14.10.2025, 06:00
Quedlinburg/MZ. - Das Zukunftsprojekt Morgenrot bewegt weiter – und füllt die Zuhörerreihen bei den Beratungen der Kommunalpolitiker in Quedlinburg.