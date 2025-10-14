Umstrittenes Vorhaben im Harz Große Pläne, viele Fragen: Was Quedlinburger zum Zukunftsprojekt Morgenrot wissen wollen

Grüner Strom, ein Industriepark und Millionenversprechen – das Zukunftsprojekt Morgenrot sorgt in Quedlinburg für Gesprächsstoff. Doch wer will sich hier ansiedeln, woher kommt die Höhe der erwarteten Einnahmen? Was die Stadt auf diese und weitere Bürgerfragen antwortet.