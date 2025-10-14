weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  Umstrittenes Vorhaben im Harz: Große Pläne, viele Fragen: Was Quedlinburger zum Zukunftsprojekt Morgenrot wissen wollen

Grüner Strom, ein Industriepark und Millionenversprechen – das Zukunftsprojekt Morgenrot sorgt in Quedlinburg für Gesprächsstoff. Doch wer will sich hier ansiedeln, woher kommt die Höhe der erwarteten Einnahmen? Was die Stadt auf diese und weitere Bürgerfragen antwortet.

Von Petra Korn 14.10.2025, 06:00
Mit dem Zukunftsprojekt Morgenrot sollen bei Quedlinburg auch Photovoltaikanlagen und Windräder entstehen.
Mit dem Zukunftsprojekt Morgenrot sollen bei Quedlinburg auch Photovoltaikanlagen und Windräder entstehen. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

Quedlinburg/MZ. - Das Zukunftsprojekt Morgenrot bewegt weiter – und füllt die Zuhörerreihen bei den Beratungen der Kommunalpolitiker in Quedlinburg.