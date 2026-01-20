Von Malmsheimer bis Weiler: „Gebecke live ...“, die beliebte Veranstaltungsreihe der Buchhandlung Gebecke, bringt auch 2026 prominente Künstler, Autoren und Entertainer in die Welterbestadt. Gäste erwartet Vielfalt vom pointenscharfen Kabarett bis zur tiefgründigen Lesung – und eine neue „kleine, lose Reihe“.

Große Namen und ein neues Format: Diese Stars bringt „Gebecke live ...“ 2026 nach Quedlinburg

Steht bei der ersten Veranstaltung von "Gebecke live .." 2026 auf der Bühne und ist bereits zum vierten Mal im Rahmen der Veranstaltungsreihe in Quedlinburg zu Gast: Kabarettist Jochen Malmsheimer.

Quedlinburg/MZ. - Kabarettisten, Schauspieler, Sänger, Moderatoren ... viele deutschlandweit bekannte Frauen und Männer sind bereits im Rahmen der beliebten, von der Buchhandlung und dem Antiquariat Gebecke organisierten Veranstaltungsreihe „Gebecke live …“ in Quedlinburg zu Gast gewesen. Sie haben in der Welterbestadt ihre Programme präsentiert, eigene Bücher vorgestellt oder aus Werken anderer gelesen. Natürlich wird die Reihe auch 2026 fortgesetzt, sagt Jens Jürgens, Inhaber der Buchhandlung und des Antiquariats. In gut zwei Wochen startet die erste Veranstaltung.