Auf der B187 hat es am Montag an der Grundstückszufahrt eines Recyclinghofes gekracht.

Rosslau/MZ. - Auf der B187 zwischen Coswig und Roßlau ist es am Montagnachmittag, 19. Januar, zu einem schweren Unfall gekommen. Das hat am Dienstag die Polizei in Wittenberg gemeldet, die den Unfall aufgenommen hat.

Ersten Erkenntnissen zu Folge wollte die 46-jährige Fahrerin eines VW-Transporters gegen 14.30 Uhr aus der Grundstückszufahrt eines Recyclinghofes zwischen Coswig und Roßlau auf die B 187 auffahren und kollidierte dabei mit dem Anhänger eines Lkw Scania, der die Bundesstraße in Richtung Roßlau befuhr.

Die Fahrerin des VW verletzte sich bei der Kollision leicht und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der geschätzte Unfallschaden wurde am VW auf 20.000 und am Llk auf 10.000 Euro geschätzt.