Ein Feuer hat ein Einfamilienhaus in der für Bad Suderode typische Bäderarchitektur zerstört – und eine Familie in Lebensgefahr gebracht. Was die Polizei zur Brandursache schon sagen kann.

Bad Suderode/MZ. - Die für die Bäderarchitektur typischen hölzernen Balkonanlagen sind zerstört, das Feuer hat auch in dem großen Einfamilienhaus mit Ferienunterkünften, einer ehemaligen Pension, gewütet: Bei einem Großbrand in der Ellernstraße in Bad Suderode (Harz) sind am Mittwochabend, 18. Juni, die Feuerwehren aus Gernrode, Quedlinburg, Stecklenberg und Rieder im Einsatz gewesen.