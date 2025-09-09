Das Erdgeschoss der Geschäftsstelle der Harzsparkasse in Quedlinburg wird derzeit komplett umgebaut. Was die Kunden hier künftig erwartet, und wann wieder geöffnet werden soll.

Geschäftsstelle der Harzsparkasse in Quedlinburg wird umgebaut: Was Kunden künftig erwartet

Gähnende Leere: Das Erdgeschoss der Geschäftsstelle der Harzparkasse in der Turnstraße in Quedlinburg wird komplett umgebaut.

Quedlinburg/MZ. - Wo zuvor Ein-, Auszahlungen und Überweisungen vorgenommen, Beratungen etwa zu Finanzierungen in Anspruch genommen werden konnten, herrscht nun gähnende Leere. Automaten, Möbel, Lampen, Fußböden – alles ist aus ausgeräumt und ausgebaut, der Servicebereich der Geschäftsstelle der Harzsparkasse in der Turnstraße in Quedlinburg ist wieder im Rohbau.