Bankdienstleistungen im Harz Geschäftsstelle der Harzsparkasse in Quedlinburg wird umgebaut: Was Kunden künftig erwartet
Das Erdgeschoss der Geschäftsstelle der Harzsparkasse in Quedlinburg wird derzeit komplett umgebaut. Was die Kunden hier künftig erwartet, und wann wieder geöffnet werden soll.
09.09.2025, 06:00
Quedlinburg/MZ. - Wo zuvor Ein-, Auszahlungen und Überweisungen vorgenommen, Beratungen etwa zu Finanzierungen in Anspruch genommen werden konnten, herrscht nun gähnende Leere. Automaten, Möbel, Lampen, Fußböden – alles ist aus ausgeräumt und ausgebaut, der Servicebereich der Geschäftsstelle der Harzsparkasse in der Turnstraße in Quedlinburg ist wieder im Rohbau.