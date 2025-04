Weil eine Person regelmäßig Einrichtungen der Harzsparkasse beschädigte, musste eine SB-Stelle in Thale auf Zeit geschlossen werden. Jetzt können die Kunden wieder Geld abheben.

SB-Stelle der Harzsparkasse in Thale ist wieder geöffnet

Kunden der Harzsparkasse können wieder Geld im Musestieg in Thale abheben.

Thale/MZ/son. - Die SB-Stelle der Harzsparkasse im Musestieg in Thale ist wieder geöffnet. Das bestätigt das Kreditinstitut auf MZ-Nachfrage. Rund dreieinhalb Monate war die Selbstbedienungsstelle im Wohngebiet „Auf den Höhen“ geschlossen, nachdem sie am ersten Weihnachtsfeiertag 2024 massiv beschädigt worden war.

Dabei war die technische Ausstattung, insbesondere der Geldautomat, stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Wegen Lieferschwierigkeiten dauerte es, ein benötigtes Ersatzteil für den Automaten zu bekommen. Jetzt sei es eingebaut und alles repariert, berichtet eine Sprecherin der Harzsparkasse. Die SB-Stelle im Musestieg könne wieder zu den bekannten Öffnungszeiten genutzt werden: täglich von 6 bis 23 Uhr.

Seit Ende September 2024 waren der Standort im Musestieg als auch die Geschäftsstelle in der Karl-Marx-Straße in Thale immer wieder von derselben Person beschädigt worden: Mehr als 30 Vorfälle seien dokumentiert und zur Anzeige gebracht worden, berichtete Sascha Neuhäuser von der Unternehmenskommunikation der Harzsparkasse. Der Sachschaden belaufe sich auf mindestens 30.000 Euro. Betroffen vom Vandalismus der Person waren ebenfalls die Quedlinburger Standorte in der Turnstraße und im Weyhegarten.