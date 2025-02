Thale/Quedlinburg/MZ. - Vergangene Woche wurde die Polizei – erneut – in die Harzsparkasse in der Karl-Marx-Straße in Thale gerufen: Die Beamten mussten eine Person herausholen, die mal wieder randaliert hatte, die die Geschäftsstelle eigentlich gar nicht betreten durfte; sie hat Hausverbot. Die Person – ob Mann oder Frau, wollte keiner der Beteiligten sagen – hat es auf mehrere Einrichtungen der Sparkasse in Thale und in Quedlinburg abgesehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.