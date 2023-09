Geplante Übergabe in Meisdorf wird verschoben - das sind die Gründe

Landrat Thomas Balcerowski (links) übergibt den Förderbescheid für den neuen Spielplatz in Meisdorf.

Meisdorf/MZ - Vor zehn Jahren, am 3. Oktober 2013, hat das Junge Forum Stadt Falkenstein den jüngsten Meisdorfern einen Herzenswunsch erfüllt und einen lange geplanten Spielplatz eröffnen können. Als Mehrgenerationenspielplatz gestaltet, standen auf dem Gelände des Schlosshotels 787 Quadratmeter zum Spielen und Toben zur Verfügung. Nach dem Eigentümerwechsel des Hotels musste der Spielplatz abgebaut und ein neuer Standort gesucht werden. Als der gefunden war, gab es den Plan, den Spielplatz genau zehn Jahre nach der Freigabe am Schlosshotel am neuen Standort gegenüber dem Schützenhaus zu eröffnen.