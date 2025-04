Acht Jahre nach der Schließung Gärtnerei Pradelt in Ermsleben öffnet wieder – und es gibt nicht nur Blumen

2017 endete eine Tradition. Die Gärtnerei Pradelt in Ermsleben wurde geschlossen. Jetzt übernimmt die Lebenshilfe – und auch die ehemalige Ladeninhaberin ist wieder an ihrer alten Wirkungsstätte zurück. Wie das kam und was Kunden künftig geboten wird.