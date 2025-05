Bad Suderode/MZ. - Premiere in Bad Suderode: Erstmals lädt der Freundeskreis Alte Kirche Bad Suderode zur Teilnahme an einem Fotowettbewerb ein. Unter dem Motto „Natur und Kultur – Bad Suderode bewegt“ werden die schönsten Motive aus dem malerischen Kurort gesucht. Mitmachen kann jeder.

„Ziel des Wettbewerbs ist es, die Schönheit und Vielfalt Bad Suderodes durch die Augen seiner Bewohner und Besucher zu zeigen und gleichzeitig die Alte Kirche als kulturellen Mittelpunkt zu beleben“, erklärt Ulrich Buck, der im Vorstand des Freundeskreises mitarbeitet und hier für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich zeichnet. Denn die Bilder werden vom 4. Oktober bis zum 15. November in einer öffentlichen Ausstellung in der Alten Kirche präsentiert.

Besucher entscheiden, welche Bilder für Kalender benutzt werden

Und nicht nur das: Bei der weiteren Planung für Fotowettbewerb und Ausstellung entstand die Idee, auch einen Kalender zu gestalten, berichtet Ulrich Buck, Wobei die Entscheidung, welche Bilder für den Kalender genutzt werden sollen, nicht beim Verein liege, sondern bei den Besuchern der Ausstellung. Denn diese haben die Möglichkeit, bis zur Auslosung am 1. November ihre Favoriten zu wählen. Aus den 13 beliebtesten Bildern wird der Kalender für das Jahr 2026 gestaltet, der ab Mitte November käuflich zu erwerben sein wird.

Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, ist aufgerufen, seine fotografischen Perspektiven auf Bad Suderode einzufangen und sein Foto bzw. seine Fotos von Lieblingsplätzen in und um Bad Suderode bis zum 15. September in höchstmöglicher Auflösung per E-Mail an [email protected] zu senden. „Wichtig ist, dass auf den Bildern keine Personen erkennbar sind und die Einsender die vollen Bildrechte besitzen, welche sie für den Wettbewerb an den Freundeskreis Alte Kirche abtreten“, erklärt Ulrich Buck. Neben dem Namen des Fotografen sollte auch der Aufnahmeort angegeben werden, wenn dieser erwähnt werden soll. Für den Wettbewerb eingereicht werden könnten auch ältere Bilder auf Fotopapier. Diese können zu den Öffnungszeiten der Alten Kirche - dienstags und samstags von 15 bis 17 Uhr – dort abgegeben werden.

Alle Fotografen, deren Bild im Kalender vertreten ist, erhalten ein kostenloses Exemplar. Zudem wird unter allen Einsendungen das beliebteste Bild prämiert, dessen Urheber einen Extrapreis entgegennehmen darf.