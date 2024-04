Der Freundeskreis, der die Alte Kirche in Bad Suderode mit Leben erfüllt hat, wird sich auflösen. Welche Gründe es dafür gibt und wie es weitergehen könnte.

Tradition in Bad Suderode endet: Licht aus in Alter Kirche?

In der Alten Kirche sind in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Ausstellungen präsentiert und oft mit Konzerten eröffnet worden.

Bad Suderode/MZ. - Zwei Konzerte stehen in den nächsten Monaten noch auf dem Programm, und nach der aktuellen Ausstellung wird in der Alten Kirche in Bad Suderode eine mit Schülerarbeiten bis Ende August zu sehen sein. Und dann? „Dann ist Schluss“, sagt Dörthe Langanke, Vorsitzende des Förderkreises Alte Kirche.