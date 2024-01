Thale/MZ. - „Bode Hero“heißt es in der fünften Jahreszeit in Thale. Das Hero steht für Hexentanzplatz und Rosstrappe. Damit erfüllten die Narren 1963 eine Forderung der regierenden Partei, die auf keinen Fall Alaaf oder Helau hören wollte. An ihrem individuellen Ruf haben die Karnevalisten über die Jahrzehnte festgehalten, der Thalenser Carneval-Club (TCC) befindet sich gerade in der 60. Session. Und das wurde am Sonntagnachmittag, 28. Januar, beim bunten Faschingsumzug durch die Bodestadt gefeiert.

Frei nach dem Motto „60 Jahre Narrenglück – Erinnerung kommt zurück“ präsentierten sich viele Vereine, Institutionen und Spielmannszüge. Mit dabei waren unter anderem die Harzgeister, die Waldorfschule, das Sozialzentrum Bode, das Theater Fairytale, die Happy Dancer, die Feuerwehr – und natürlich befreundete Karnevalsvereine.

Prinzessin Ingrid I. und Prinz Siegfried I. sind das Jubiläumsprinzenpaar des Thalenser Carneval-Clubs. (Foto: Matthias Bein)

Der Fanfarenzug Neuhof/Harz ist die erste Musikgruppe beim langen Faschingsumzug. (Foto: Matthias Bein)

Der Nachwuchs des Quedlinburger Carneval-Vereins wirft gerne Kamelle zu den Zuschauern. (Foto: Matthias Bein)

Oben auf dem TCC-Festwagen. (Foto: Matthias Bein)

Die Hexe von der Touristinformation ist mit Superman (eigentlich Bürgermeister Maik Zedschack) unterwegs. (Foto: Matthias Bein)

Mit einer Miniatur-Kanone auf der Ladefläche zeigt sich der Schützenverein aus Thale. (Foto: Matthias Bein)

Thales Kinderprinzenpaar ist auch im Cabrio unterwegs. (Foto: Matthias Bein)

Es muss nicht immer der Festwagen sein: Hoch zu Ross sind diese Teilnehmerinnen dabei. (Foto: Matthias Bein)

Weit mehr als 200 Teilnehmer waren am Sonntag auf den Beinen. Ungezählte Einwohner und Gäste standen an den Straßenrändern, jubelten und sammelten Kamelle ein – das fanden vor allem die Kleinen toll.