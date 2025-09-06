Flugplatz Ballenstedt Held über den Wolken: Wie Fliegerlegende Heinz-Dieter Kallbach 148 Menschen rettete
Deutschlands Fliegerlegende Heinz-Dieter Kallbach kommt auf den Flugplatz Ballenstedt. Der Flugkapitän rettete 148 Menschen das Leben, als ein Selbstmordattentäter versuchte, das Flugzeug zum Absturz zu bringen.
Ballenstedt/MZ. - 25 Jahre ist es her, dass der Flugkapitän Heinz-Dieter Kallbach den 148 Insassen des Fluges LT 1407 von Teneriffa nach Berlin das Leben gerettet hat: Am 28. März 2000 drang ein Selbstmordattentäter ins Cockpit der Boeing 737 ein und fing an, auf den Piloten einzutreten, ihn zu würgen und zu schlagen. Er wollte ihn töten und die Passagiermaschine zum Absturz bringen. Kallbach hat den Kampf gewonnen.