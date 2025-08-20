Alexander Stegner ist Flugzeugmechaniker, Fluglehrer und Kunstflieger. Auf dem Flugplatz Ballenstedt hat er für sich und seine selbstgebauten Flugzeuge einen Ankerpunkt gefunden. Sein ganzer Stolz ist ein legendärer Dreidecker.

Kunstflieger Alexander Stegner baut eigenen Hangar in Ballenstedt – und fliegt mit dem „Roten Baron“

Alexander Stegner, Flugzeugmechaniker und Kunstflieger, vor seinem Nachbau der Fokker Dr. I und seinem Hangar auf dem Ballenstedter Flugplatz.

Ballenstedt/MZ. - „In einer Achterbahn geht's 30 Meter runter, und dann zieht's einen wieder hoch, dass es einem ein bisschen die Backen langzieht. Bei uns geht's 300 Meter runter, und bevor Sie erstmal Luft holen können, dreht sich's wieder in irgendeine Richtung. Das ist einfach nur schön.“ Wenn Alexander Stegner vom Kunstfliegen erzählt, kommt er ins Schwärmen.