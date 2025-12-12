Der Kurzfilmtag feiert bundesweit die Kunst des kurzen Films. In Quedlinburg lädt der Dachverein Reichenstraße zu einem besonderes Highlight ein: dem Kurzfilmabend „kurz& schlüssig“. Was Gäste erwartet.

Quedlinburg/MZ. - Er ist Deutschlands größter Aktionstag rund um den kurzen Film: der Kurzfilmtag, der rund um den kürzesten Tag des Jahres und 2025 bundesweit in der Zeit vom 15. bis 21. Dezember stattfindet. Unter den mehr als 400 Veranstaltern in allen Bundesländern, die dabei sind und mitmachen, ist auch der Dachverein Reichenstraße in Quedlinburg.