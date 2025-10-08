Ein Ficus benjamina, so groß wie ein kleiner Baum, braucht dringend ein neues Zuhause. Melanie Rütz aus Wieserode (Harz) trennt sich schweren Herzens von ihrer XXL-Zimmerpflanze – und verbindet den Verkauf mit einer Spendenaktion. Doch nur, wenn der grüne Riese wirklich gut untergebracht wird.

2,60 Meter Zimmerpflanze – und kein Platz mehr: Riesen-Ficus im Harzsucht neues Zuhause

Der Ficus benjamina gehört zu den beliebtesten Zimmerpflanzen. Ein besonders prächtiges Exemplar gedeiht im Falkensteiner Ortsteil Wieserode.

Wieserode/MZ. - Melanie Rütz aus dem Harz hat offenbar den berühmten grünen Daumen. Das lässt zumindest ein Foto vermuten, das sie von ihrem Ficus benjamina, auch bekannt als Birkenfeige, gemacht hat: Es zeigt einen stattlichen Baum, etwa 2,60 Meter hoch, 2,20 Meter breit. Doch genau das wird nun zum Problem.