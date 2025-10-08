Hobbygärtnerin in Nöten 2,60 Meter Zimmerpflanze – und kein Platz mehr: Riesen-Ficus im Harzsucht neues Zuhause
Ein Ficus benjamina, so groß wie ein kleiner Baum, braucht dringend ein neues Zuhause. Melanie Rütz aus Wieserode (Harz) trennt sich schweren Herzens von ihrer XXL-Zimmerpflanze – und verbindet den Verkauf mit einer Spendenaktion. Doch nur, wenn der grüne Riese wirklich gut untergebracht wird.
Aktualisiert: 08.10.2025, 14:46
Wieserode/MZ. - Melanie Rütz aus dem Harz hat offenbar den berühmten grünen Daumen. Das lässt zumindest ein Foto vermuten, das sie von ihrem Ficus benjamina, auch bekannt als Birkenfeige, gemacht hat: Es zeigt einen stattlichen Baum, etwa 2,60 Meter hoch, 2,20 Meter breit. Doch genau das wird nun zum Problem.