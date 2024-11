Am Freitag musste die Feuerwehr zu einem Brand im Quedlinburger Dippehof ausrücken. Die Löscharbeiten waren mit Schwierigkeiten verbunden. Was passiert war,

Brand in Quedlinburg: Feuer in leerstehendem Gebäude ausgebrochen

Am Freitagnachmittag hat es auf dem Dippehof in Quedlinburg gebrannt.

Quedlinburg/MZ. - Brand auf dem Dippehof in Quedlinburg: Auf dem Areal am Neuen Weg ist am Freitagnachmittag, 15. November, in einem leestehenden Gebäude ein Feuer ausgebrochen.