Die Jugendfeuerwehr Warnstedt besteht seit 30 Jahren. Das wird zusammen mit einem Tag der offenen Tür am Gerätehaus des Thalenser Ortsteils gefeiert. Warum die Gründung so wichtig war.

Stolz: Die Jugendfeuerwehr darf das Osterfeuer hoch oben an der Warnsteder Mühle entzünden.

Warnstedt/MZ. - Einen Ball durch einen Schlauch befördern ­– das ist ein Sportspiel, das vermutlich jedes Jugendfeuerwehr-Mitglied kennt. Es geht um die Motorik, ums Greifen, ums Fühlen – mit dicken Handschuhen, erklärt Holger Kammerer und denk zurück an den Beginn der Warnstedter Jugendfeuerwehr: „Anfangs waren die Handschuhe aus Leder und relativ steif, darum diese Übung.“ Er war es, der die Jugendabteilung vor 30 Jahren ins Leben gerufen hat. Das wird am kommenden Sonnabend, 23. August, von 10 bis 16 Uhr im und vor dem Gerätehaus gefeiert. Zusammen mit einem Tag der offenen Tür.