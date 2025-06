Thale/MZ/son. - Seit zwei Monaten kann im Bodetal wieder gewandert werden; bis in den April hinein galt die übliche Wintersperrung vom Landesforstbetrieb. Sicherlich sind am Wochenende bzw. an Pfingsten auch wieder viele Menschen unterwegs.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.