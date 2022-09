„Feuerteufel“ in Dankerode? - Polizei sucht Zeugen

Dankerode/MZ - Es waren Brand Nummer drei und vier in nur zwei Wochen. Ausgebrochen sind sie immer am Wipperberg in Dankerode, in einer in die Jahre gekommenen, nur noch zum Teil unterhaltenen Wochenendsiedlung ein Stück außerhalb des Dorfes. Zwei Bungalows sind komplett abgebrannt, ein dritter ging am Montag in Flammen auf, und am Abend desselben Tages brannte noch ein Schuppen.