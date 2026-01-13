Der 22. Karnevalsumzug in Thale bringt am 1. Februar wieder närrisches Treiben in den Harz und soll bunt, laut und gemeinschaftlich werden. Der Thalenser Carneval‑Club ruft Vereine und Gruppen zur Teilnahme auf, um den traditionellen Umzug und das anschließende Bühnenprogramm mit Leben zu füllen.

Beim Umzug des Thalenser Carneval-Clubs 2025 hieß das Motto „Kreuz und quer mit dem TCC durchs Meer“.

Thale/MZ/son. - Am 11.11. im zurückliegenden Jahr 2025 hat die Regentschaft von Prinzessin Annalena I. und Prinz Markus I. vom Thalenser Carneval-Club (TCC) begonnen. Ein Höhepunkt der aktuellen Session, die unter dem Motto „Der Karneval ist voller Schwung – verliebt, verrückt und ewig jung“ steht, ist der bereits der 22. Karnevalsumzug durch die Stadt Thale.