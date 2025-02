Thale/MZ/son. - Mit Regenschirmen ausgestattet sind immer viele Zuschauer an den Straßenrändern, wenn der Karnevalsumzug durch die Innenstadt von Thale zieht: Umgedreht lassen sich die Schirme nämlich super als Fangkörbe für Kamelle verwenden. Am gestrigen Sonntag wurden sie aber auch für ihren eigentlichen Zweck genutzt: Köpfe vor Wasser von oben – in dem Fall eher Schneeflocken – zu schützen.

