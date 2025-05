Das Team vom Netto am Hubertusplatz hatte am Donnerstag Unterstützung durch einen prominenten Mitarbeiter. Warum Peter Maffay Supermarktkunden bedient.

Rockstar an der Supermarktkasse in Halle

Glückliche Kunden und ein Einsatz für den guten Zweck: Rockstar Peter Maffay sitzt an der Supermarktkasse im Netto am Hubertusplatz. Damit wirbt er für Spenden zugunsten der Peter-Maffay-Stiftung und deren Tabaluga-Häuser, die jährlich 2.000 benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützen.

Halle (Saale)/MZ. - Geduldig reihen sich die Kunden am Donnerstag im Netto-Markt am Hubertusplatz in die lange, nicht enden wollende Schlange an der Kasse. Niemand meckert, obwohl es etwas dauert, bis es weitergeht. Kein Wunder: Zur besten Einkaufszeit am Nachmittag verstärkt ein prominenter Mitarbeiter das Team des Marken-Discounters: Peter Maffay sitzt an der Kasse – und sieht dabei aus, als würde er das nicht zum ersten Mal machen.