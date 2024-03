Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Thale/MZ. - Ein Gabelstapler passt auf keinen Fall zwischen die Stände bei der Bildungsmesse in Thale. Doch wie es ist, als Lagerist mit ihm zu arbeiten, könnten Interessierte mit einer VR-Brille erleben. Andere virtuelle Realitäten bilden beispielsweise einen Arbeitstag im Hotel, Pflegeheim, in der Landwirtschaft oder einem Industriebetrieb ab. Das Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ), in dessen Räume die Messe aktuell stattfindet, hat VR-Brillen von deinerstertag.de besorgt. Das ist eine moderne Möglichkeit, jungen Menschen einen Beruf näherzubringen.