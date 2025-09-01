In der Alten Elementarschule in Gernrode ist Erika Gensel immer zur Stelle – ob beim Blumengießen, Bratapfelbacken oder Märchenstunden. Seit 27 Jahren bringt sie sich mit Herz und Hingabe in den Kulturverein ein. Was sie antreibt und warum sie nie Nein sagt.

Erika Gensel ist beim Stadtfest in Gernrode mit einer Eintragung in das Goldene Buch der Stadt geehrt worden.

Gernrode/MZ. - Sie ist immer zur Stelle, wenn in der Alten Elementarschule in Gernrode eine helfende Hand gebraucht wird oder eine der vielen, vielen Kleinigkeiten, wie mal eben die Blumen zu gießen, zu erledigen ist. „Ich wohne nebenan und bin eben zu jeder Zeit erreichbar“, sagt Erika Gensel. „Und ich kann nicht Nein sagen. Das Wort fehlt mir“, erklärt sie mit einem Lächeln und fügt hinzu: „Aber ich bin stolz, dass ich so bin.“