Endlosbaustelle Bahnhof Quedlinburg: Was die Deutsche Bahn jetzt ankündigt

Seit Jahren eine Baustelle: die Bahnanlagen am Bahnhof Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ - Erst ist der Baustart über Jahre hinweg immer wieder verschoben worden. Und nachdem die Arbeiten zur Sanierung und Modernisierung der Bahnanlagen am Bahnhof Quedlinburg im März 2020 endlich starteten, der Bau an Bahnsteigen, neuem Fußgängertunnel und Aufzügen begann, waren es die Fertigstellungstermine, die sich immer wieder verschoben. Nun hat die Deutsche Bahn eine nächste Ankündigung gemacht, welche Arbeiten am Montag, 16. Oktober, beginnen und wann diese beendet sein sollen.